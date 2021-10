Gebäude beschädigt

Baukran stürzt auf Wohnhaus in Wiesbaden

15.10.2021, 16:56 Uhr | AFP, t-online

Der Ausleger eines umgestürzten Baukrans ist in das Dach eines benachbarten Wohnhauses in Wiesbaden gekracht: Die Ursache des Unglücks ist noch unklar. (Quelle: Dedert/dpa)

Bei einem Vorfall auf einer Baustelle in Wiesbaden ist ein Baukran umgefallen und auf ein Gebäude gekracht. Weil der Kran nun instabil ist, besteht die Gefahr, dass er weiter abrutscht.

In Wiesbaden ist am Freitag ein Baukran auf ein Wohnhaus gestürzt. Mindestens ein Gebäude im Stadtteil Erbenheim wurde beschädigt, teilte die Feuerwehr auf Twitter mit. Der Kran lehnte instabil auf dem Haus. Mehrere mobile Krane wurden zur Einsatzstelle gebracht, um den umgefallenen Kran wieder in eine sichere Lage zu bringen.

Einsatzkräfte bei der Unfallstelle: Mithilfe von Autokränen soll ein umgestürzter Baukran aufgerichtet werden. (Quelle: Dedert/dpa)



Die umliegenden Häuser wurden geräumt. Anwohner wurden in zwei Bussen der Wiesbadener Verkehrsgesellschaft betreut. Verletzt wurde offenbar niemand. Laut Feuerwehr sind jedoch Seelsorger im Einsatz. Auf mehreren Straßen in unmittelbarer Nähe kam es zu Verkehrsbehinderungen. Warum der Kran umfiel, blieb zunächst unklar.