Frankfurt am Main

Aktivisten blockieren wieder Hauptstraßen in Frankfurt

12.04.2022, 11:28 Uhr | dpa

Aktivisten haben auch am Dienstag in Frankfurt für stundenlange Verkehrsbehinderungen gesorgt. Wie bereits am Vortag hatten sich Demonstranten an mehreren Stellen im Stadtgebiet auf die Fahrbahn gesetzt oder sich festgeklebt, wie die Polizei mitteilte. Dabei trugen sie unter anderem einen Mundschutz mit der Aufschrift "Stoppt den fossilen Wahnsinn". Betroffen waren insgesamt neun Hauptverkehrsstraßen, die Aktion begann mitten im Berufsverkehr um kurz vor 8.00 Uhr. Laut Polizei waren drei Stunden später fast alle Blockaden aufgelöst. Betroffen gewesen seien unter anderem die Theodor-Heuss-Allee nahe der Messe, die vielbefahrene Miquelallee und der Kaiserleikreisel an der Grenze zu Offenbach.