Sport-Woche im Live-Blog

Auch Phoenix Hagen Juniors gewinnen

09.12.2019, 18:04 Uhr | t-online.de , tme

Egal, ob Phoenix Hagen oder die vielen kleineren Sportvereine in der Stadt: In unserem Sport-Live-Blog finden Sie alle Infos zum Sportgeschehen in Hagen.

Beim Spiel gegen die Baskets Juniors Oldenburg verletzte sich Emil Loch im zweiten Viertel. "Wir gehen aber davon aus, dass er schnell wieder ins Training einsteigen kann", sagt Trainer Stanley Witt.

Nicht nur die Profis haben am Wochenende einen Sieg eingefahren. Auch die Juniors gewannen gegen Oldenburg. Damit konnte die Mannschaft von Stanley Witt die Niederlage von vor zwei Wochen ausgeglichen. "Wir haben sehr gut und vor allem konzentriert trainieren können und haben uns so optimal auf Oldenburg eingestellt", erklärt Headcoach Witt in einer Vereinsmitteilung.

Einen Tag nach Nikolaus haben die kleinen Tennisspieler vom TC Rot-Weiß Hagen eine Überraschung erlebt. Sie bekamen nämlich Besuch vom Nikolausteddy, wie der Verein am Montag auf Facebook mitteilte. Es gab auch ein kleines Match, das der Nikolausteddy aber krachend verlor.

Nach dem zweiten Heimsieg in Folge ist Phoenix Hagen wieder motiviert. Denn, so der Verein auf Facebook, soll dieser Sieg keine "Eintagsfliege" bleiben.

