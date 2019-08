Sie trugen keine Helme

Zwei Jugendliche bei Unfall mit Motorrad verletzt

26.08.2019, 09:45 Uhr | t-online.de

Einsatzfahrzeug mit eingeschaltetem Blaulicht: In Hagen sind zwei Jugendliche bei einem Motorradunfall verletzt worden. (Quelle: onw-images/imago images)

Zwei Jugendliche sind am Sonntagabend bei einem Unfall mit einem Motorrad in Hagen verletzt worden. Warum es zu dem Unfall kam, ist bisher unklar. Sicher ist, dass sie keine Helme trugen.

Ein 16-jähriger Motorradfahrer und seine 15-jährige Beifahrerin sind bei einem Unfall mit ihrem Fahrzeug am Sonntag auf der Johann-Gottlieb-Fichte-Straße in Hagen verletzt worden.

Wie die Polizei Hagen am Montag mitteilte, sei der 16-Jährige mit seinem Leichtkraftrad, also einem kleinen Motorrad, das bereits ab 16 Jahren gefahren werden kann, gegen Sonntagabend in Richtung Freiherr-vom-Stein-Straße unterwegs gewesen.







Aus bisher ungeklärter Ursache verlor der Jugendliche die Kontrolle über das Fahrzeug und stürzte zu Boden. Sowohl der 16-Jährige als auch seine 15-Jährige Begleiterin trugen keinen Helm. Sie wurden bei dem Unfall verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.