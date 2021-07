Überschwemmte Straßen und Keller

Feuerwehr rettet Autofahrer vor Wassermassen

14.07.2021, 10:23 Uhr | dpa

Hunderte Notrufe haben in der Nacht in Hagen die Feuerwehr auf Trab gehalten. Durch starke Unwetter sind nicht nur Keller mit Wasser vollgelaufen, sondern auch Schlammmassen und Autos auf den Straßen ins Rutschen geraten.

Heftige Regenfälle haben in Hagen zu überfluteten Straßen und vollgelaufenen Kellern geführt. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums am frühen Mittwochmorgen mitteilte, gingen über Nacht Hunderte Notrufe bei der Feuerwehr ein. "Die Leute sind verzweifelt", sagte der Sprecher in Hinblick auf die Vielzahl an vollgelaufenen Kellern in der Stadt. Außerdem seien aufgrund der überspülten Straßen stellenweise Fahrzeuge ins Rutschen gekommen.

Einige Autofahrer wurden von den Wassermassen in einer Unterführung eingeschlossen. Die Feuerwehr musste sie befreien. In der Unterführung in der Nähe des Hauptbahnhofs sammelte sich nach Angaben eines Polizeisprechers so viel Regenwasser, dass mehrere Autos nicht mehr weiterkamen. Die Feuerwehr habe die Fahrer aus ihren Fahrzeugen holen müssen, sagte der Sprecher.

Zahlreiche Straßensperren

"Wir haben diverse Stellen im Stadtgebiet, wo Straßensperrungen aktuell vorliegen", erläuterte er am Mittwoch. Hänge seien abgerutscht und Fahrbahnen überflutet und teilweise beschädigt worden.

Von Hängen wurden zudem Schlammmassen auf Straßen gespült, viele Ortsteile waren daher nicht befahrbar. Wegen Gerölls auf den Straßen können einige Ortsteile selbst von Einsatzfahrzeugen der Polizei und Feuerwehr nicht befahren werden, wie der Sprecher weiter mitteilte.