Brand in Umspannwerk führt zu Stromausfällen in Hagen

Brand in Umspannwerk f├╝hrt zu Stromausf├Ąllen in Hagen

Ein Brand in einem Umspannwerk hat am Montag zu gro├čfl├Ąchigen Stromausf├Ąllen in der Stadt Hagen gef├╝hrt. Das teilte die Polizei mit. Das Feuer sei allerdings mittlerweile unter Kontrolle. Erkenntnisse zur Brandursache gab es zun├Ąchst noch nicht.