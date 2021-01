Corona-Regeln missachtet

Hunderte Hamburger versammeln sich zum Rodeln – Park gesperrt

30.01.2021, 15:01 Uhr | dpa

Das gute Wetter hat am Wochenende Hunderte Hamburger zum Rodeln in die Parks der Stadt gelockt. Dabei vergaßen einige offenbar alle Corona-Regeln. Die Polizei musste einschreiten und einen Park sogar sperren lassen.

Das sonnig-winterliche Wetter hat am Samstag viele Familien zum Rodeln in die Hamburger Parks gelockt. Dabei wurde der Corona-Mindestabstand häufig nicht eingehalten, wie die Polizei am Mittag mitteilte. "Die Menschen rodeln teilweise auf sehr engem Raum", sagte ein Polizeisprecher.



Familien mit Schlitten in Hamburg: Der Andrang auf die Rodelberge in Hamburg war am Samstag groß. (Quelle: Blaulicht News/imago images)



Der Schanzenpark in Hamburg musste deshalb sogar gesperrt werden; hier zählte man ungefähr 400 Menschen. Laut Angaben eines Fotografen vor Orts, seien aber weiterhin Menschen in den Park gelassen worden, wenn es die Anzahl wieder zugelassen hätte. Weiterhin seien im Donners Park an der Elbchaussee und an einem Rodelberg in Neugraben-Fischbek jeweils etwa 250 bis 300 Menschen registriert worden.

Die Polizei ist nach eigenen Angaben vor Ort, macht Lautsprecher-Durchsagen und schreitet nach Augenmaß ein. Schwerwiegende Vergehen seien zunächst nicht registriert worden.