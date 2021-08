Fahrer alkoholisiert

Zwei junge Männer nach E-Roller-Unfall schwer verletzt

05.08.2021, 12:21 Uhr | t-online

Bei einem E-Roller-Unfall in Hamburg-St. Pauli sind zwei junge Männer schwer verletzt worden: Sie waren zu schnell und alkoholisiert zu zweit auf einem Scooter unterwegs.

An der Kreuzung am Sievekingsplatz in Hamburg hat sich ein ein blutiger Unfall ereignet. Zwei Männer im Alter von 19 und 22 Jahren, die sich einen E-Roller teilten, sind nach einem Sturz schwer verletzt.

Der Crash ereignete sich nach Informationen eines t-online-Reporters kurz vor 24 Uhr auf der Kreuzung Sievekingsplatz/Ecke Gorch-Fock-Wall. Dort war ein Scooter nach Polizeiangaben mit hoher Geschwindigkeit mit dem Bordstein am Ende des Parkstreifens kollidiert: Der 22-jährige Fahrer und sein 19-jähriger Mitfahrer überschlugen sich.



Ein Zeuge alarmierte die Rettungskräfte, die nach Informationen des Reporters mit zwei Rettungswägen und einem Notarzteinsatzfahrzeug zur Stelle waren. Beide Unfallopfer wurden schwer verletzt: Die Polizei spricht von schweren Kopf- und Gesichtsverletzungen wie Kieferbruch, Zahnverlust, Nasenbeinbruch, Kopfplatzwunden. Demnach sei der Unfall auf eine Alkoholisierung des 22-Jährigen zurückzuführen.