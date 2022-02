Hamburg

FC St. Pauli will gegen Paderborn Sieglos-Serie beenden

05.02.2022, 08:41 Uhr | dpa

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli will heute nach vier sieglosen Spielen in Serie in der 2. Bundesliga im Heimspiel gegen den SC Paderborn in die Erfolgsspur zurückfinden. Der Kiezclub rangiert hinter Darmstadt 98 auf dem zweiten Platz. Mit dem angestrebten Dreier würde St. Pauli aber zumindest vorübergehend wieder die Tabellenspitze übernehmen.

Auch der SC Paderborn durchlebte zuletzt eine Durststrecke und konnte nur eines seiner letzten sieben Spiele gewinnen. Timo Schultz hat als Cheftrainer des FC St. Pauli bislang gar alle drei Begegnungen gegen Paderborn verloren. Er bezeichnet den Gegner als eine Top-Mannschaft, die wie sein Team nach vorne spielt und viele Tore erzielen möchte. Für die Partie am Millerntor erwarte er "ein Spektakel", sagte er.