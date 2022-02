Polizei im Einsatz

Gesundheitsamt schließt Teststation in Arztpraxis

06.02.2022, 13:56 Uhr | t-online, ads

Nach Polizeikontrollen sind in Hamburg-Rothenburgsort bei mehreren Betrieben Mängel hinsichtlich der Corona-Maßnahmen festgestellt worden. Zwei Betriebe sind von Schließungen betroffen – darunter eine Arztpraxis.

Das Hamburger Gesundheitsamt hat am Samstag zwei Betriebe geschlossen. Wie ein Polizeisprecher gegenüber t-online bestätigte, handelte es sich dabei um eine Corona-Teststation und einen Friseur im Vierländer Damm.

Zwischen 11 und 14 Uhr waren demnach Mitarbeitende des Gesundheitsamts in Begleitung der Polizei Hamburg in der Stadt unterwegs, um mehrere Betriebe zu kontrollieren. Dabei stellten sie in einer Dönerproduktion möglicherweise gefälschte Impfpässe beim Personal fest, sie durfte jedoch geöffnet bleiben.

Ärztliche Teststation in Hamburg: Fehlende Impfungen beim Personal

Anders sah es in einer Arztpraxis aus, die auch eine Teststation betrieb: Auch hier stellte die Polizei fest, dass Mitarbeitende nicht ausreichend geimpft waren, zudem wurden die Tests unsachgemäß durchgeführt und die korrekten Abstände konnten im Hausflur, in dem getestet wurde, nicht eingehalten werden. Die Teststation wurde daher geschlossen.

Ebenso erging es einem Friseur in derselben Straße. Weil das Hygienekonzept nicht ausreichend eingehalten wurde und es auch hier Probleme mit den Abständen gab, wurde der Salon vom Gesundheitsamt geschlossen.