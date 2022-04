100.000 Euro wert

Polizei beschlagnahmt gestohlenes Rennpferd

12.04.2022, 12:59 Uhr | dpa

Das gestohlene Tier: Dieser Hannoveraner Hengst ist in Buxtehude aus dem Stall gestohlen worden. (Quelle: Polizeiinspektion Stade)

Aufregung im Reitstall: Ein preisgekröntes Rennpferd ist aus einem Stall in Buxtehude gestohlen worden. Die Ermittlungen der Polizei liefen auch Hochtouren. Nun ist der Hengst wieder aufgetaucht.

Weniger als einen Tag nach dem Diebstahl eines rund 100.000 Euro teuren Rennpferds im niedersächsischen Buxtehude ist das Tier in einem Stall in der 40 Kilometer entfernten Stadt Zeven entdeckt worden. Nach Polizeiangaben vom Dienstag hatte eine Zeugin den hochwertigen Hengst aufgrund von Medienberichten über den Fall erkannt und die Polizei alarmiert.

Wie die Beamten in Stade mitteilten, beschlagnahmten Ermittler das Tier am Montagabend und übergaben es seinem Besitzer. Nach ersten Erkenntnissen war es unverletzt und wohlauf. Zu Hintergründen und möglichen Verdächtigen äußerten sie sich am Dienstag unter Verweis auf "ermittlungstaktische Gründe" zunächst allerdings nicht näher.

Weitere Pferde aus Boxen freigelassen

Der preisgekrönte Hannoveraner-Hengst war in der Nacht zu Montag aus einem Reitstall in Buxtehude entwendet worden. Laut Polizei waren die Stallbesitzer durch laute Geräusche geweckt worden. Als sie den Stall erreichten, fehlte das teure Pferd. Weitere Boxen waren geöffnet worden, drei weitere Tiere liefen im Stall umher.

Nach Einschätzung der Ermittler hatten die Täter das Reitpferd, dessen Wert vom Besitzer mit 100.000 Euro angegeben wurde, wohl über eine Straße geführt. Dort luden sie es in einen Transporter.