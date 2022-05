Geplanter islamistischer Anschlag: Prozessbeginn am 12. Mai

Der Angeklagte habe sich Materialien f├╝r einen Sprengsatz besorgt, den er nach dem Vorbild des Anschlags auf den Boston-Marathon vom 15. April 2013 habe bauen wollen. Nach Angaben der Bundesanwaltschaft kaufte er gr├Â├čere Mengen an Chemikalien sowie mehrere Hundert Schrauben und Muttern. Zudem soll der Angeklagte versucht haben, im Darknet eine halbautomatische Schusswaffe vom Typ Makarow mit 50 Schuss Munition und eine Handgranate zu kaufen. Dabei geriet er an einen verdeckt agierenden Polizeibeamten. Bei der vereinbarten ├ťbergabe der Waffen am 26. August 2021 wurde der junge Mann festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft.