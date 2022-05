Ex-Spieler will in Zukunft BVB trainieren

Tragödie in einer Kleinstadt bei Hamburg: In ihrer Wohnung ist eine 64-Jährige tot aufgefunden worden. Ihr Sohn wurde als Tatverdächtiger vorläufig festgenommen. Die Hintergründe sind noch unklar.

Ein 39 Jahre alter Mann soll in Barmstedt (Kreis Pinneberg) bei Hamburg seine Mutter erstochen haben. Eine enge Freundin hatte sich Sorgen gemacht und schließlich die 64-Jährige leblos und mit Stichverletzungen in deren Wohnung gefunden, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Erste Ermittlungen ergaben einen Verdacht gegen den Sohn, der erst vor kurzem wieder bei der Mutter eingezogen war. Er sei am Samstag bei Neustadt am Rübenberge in Niedersachsen vorläufig festgenommen worden.

HintergrĂĽnde der Tat bei Hamburg noch unklar

Eine Haftrichterin am Amtsgericht Itzehoe erließ am Sonntag einen Haftbefehl wegen des Verdachts des Totschlags gegen den Mann. Dieser habe sich zu den Vorwürfen bislang noch nicht geäußert, die Tat aber auch nicht abgestritten, sagte eine Polizeisprecherin.