Hannover

Zahl der Corona-Infektionen steigt weiter deutlich

21.11.2020, 12:11 Uhr | dpa

Die Zahl der neuen Corona-Infektionen in Niedersachsen steigt weiter deutlich an. Am Samstag registrierte das Landesgesundheitsamt 1225 mehr Fälle als am Vortag. Landesweit wurden bislang 62 532 Infektionen mit dem Coronavirus labordiagnostisch bestätigt und gemeldet. Von den Betroffenen gelten 41 494 Menschen als genesen. Nach einer Infektion gestorben sind bislang 1003 Personen - die Zahl stieg am Samstag im Vergleich zum Vortag um 21. Der Inzidenzwert lag bei 99 - so viele Menschen pro 100 000 Einwohner haben sich in den vergangenen sieben Tagen angesteckt.

Ab einer Inzidenz von 50 gilt ein Landkreis oder eine kreisfreie Stadt als Corona-Risikogebiet. Die große Mehrheit liegt über dieser Marke. Die meisten Infektionen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen verzeichnete der Landkreis Cloppenburg mit 280,6, gefolgt vom Kreis Vechta (256,3) und dem Landkreis Osnabrück (254,1).