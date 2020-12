Hannover

Niedersachsens Ex-AfD-Chefin Dana Guth tritt aus Partei aus

03.12.2020, 18:12 Uhr | dpa

Niedersachsens ehemalige AfD-Landeschefin Dana Guth ist nach einem Richtungsstreit aus der Partei ausgetreten. Das bestätigte Guth am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Hannover. "Nach langer und reiflicher Überlegung habe ich nunmehr den Entschluss gefasst, meine Mitgliedschaft in der AfD zu beenden", schrieb Guth an den Landesverband und die Kreisvorstände. "Die Partei beschäftigt sich seit Jahren ausschließlich mit sich selbst", hieß es in ihrer Stellungnahme. "Politischen Einfluss gewinnt sie leider nicht." Zunächst berichtete NDR Niedersachsen über Guths Parteiaustritt.

Der Richtungsstreit war im Spätsommer offen ausgebrochen, als der AfD-Bundestagsabgeordnete Jens Kestner zum Nachfolger der als moderat geltenden Guth gewählt wurde. Kestner wurde bisher dem nun offiziell aufgelösten, völkisch-nationalistischen "Flügel" zugerechnet. Als Guth auch als Landtagsfraktionsvorsitzende abgelöst werden sollte, trat sie mit zwei Abgeordneten aus der Fraktion aus, die daraufhin zerbrach.