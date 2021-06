Opfer in Lebensgefahr

Polizei nimmt Tatverdächtigen nach Messerattacke fest

28.06.2021, 20:37 Uhr | t-online

Ein Polizeibeamter legt einer Person Handschellen an (Symbolbild): Ein Haftrichter ordnete eine Untersuchungshaft an. (Quelle: Bernd Günther/imago images)

Bei einem Streit zwischen zwei Gruppierungen in der Innenstadt von Hannover wurde eine Person mit einem Messer lebensgefährlich verletzt. Nun konnte ein Tatverdächtiger festgenommen werden.

Die Polizei in Hannover hat einen mutmaßlichen Täter nach einer Attacke auf dem Opernplatz festgenommen. Am Sonntagmorgen waren zwei Gruppen aus ungeklärter Ursache aneinander geraten. Eine beteiligte Person zückte ein Messern und verletzte zwei weitere. Ein Mann schwebt in Lebensgefahr.

Beide Opfer mussten nach der Erstversorgung durch den Notarzt in Krankenhäuser gebracht werden. Nach der Tat verließen viele Beteiligte, auch der mutmaßliche Täter, die Flucht. Noch am Sonntag konnte er allerdings festgenommen werden.

Gegen ihn wird nun wegen versuchten Totschlags ermittelt. Er wurde einem Haftrichter vorgeführt und sitzt nun in Untersuchungshaft.