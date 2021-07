Fast 9.000 Personen betroffen

Vier Bomben entschärft – letzte muss gesprengt werden

18.07.2021, 15:19 Uhr | dpa, t-online

Ein Blindgänger liegt auf einer Baustelle: In Hannover werden mögliche Bombenfundorte untersucht. (Quelle: Symbolbild/Andre Lenthe/imago images)

Bei Sondierungsarbeiten sind in Hannover fünf Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Die Entschärfungsmaßnahmen sind fast abgeschlossen.

Etwa 8.750 Menschen mussten am Sonntagmorgen (18. Juli) in Hannover wegen des Fundes mehrerer Bombenblindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg ihre Wohnungen verlassen. Von den sechs Verdachtspunkten haben sich fünf bestätigt. Die Entschärfung durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst sind am Nachmittag abgeschlossen worden. Der letzte Blindgänger ist jedoch beschädigt und muss gesprengt werden – das kann dauern.



Der Kampfmittelbeseitigungsdienst hatte die Objekte mit Hilfe von Luftbildern und anschließenden Sondierungsarbeiten auf einem Baugrundstück entdeckt, teilte die Feuerwehr mit. Momentan gehe für die Anwohner keine Gefahr aus.

Der Evakuierungsbereich ist farblich markiert: Die Stadt Hannover sucht hier nach möglichen Blindgängern. (Quelle: Stadt Hannover)



Der Bereich in den Stadtteilen Misburg-Süd, Misburg-Nord und Anderten wurde in einem Umkreis von 1.000 Metern um die Fundstellen evakuiert. Für Menschen, die nicht wissen, wo sie hingehen sollen, stellt die Stadt Hannover zwei Sporthallen als Aufenthaltsraum zur Verfügung. Zwei Buslinien fahren die Betroffenen kostenlos zu den Betreuungsstellen.

Auf der Fläche, auf dem die Blindgänger entdeckt wurden, entsteht zurzeit ein Wertstoffzentrum. Bei solchen größeren Baustellen wird im Vorfeld immer überprüft, ob sich dort möglicherweise Blindgänger im Boden befinden.