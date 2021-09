Hannover

Aktionen für LKW-Fahrer und Paketboten vor Amazon-Zentren

01.09.2021, 09:04 Uhr | dpa

Vor den Verteil- und Sortierzentren des Online-Versandhändlers Amazon in Wunstorf, Garbsen und Emden wollen Vertreter von Gewerkschaften und Beratungsstellen am Mittwoch für bessere Arbeitsbedingungen von LKW-Fahrern und Paket-Zustellern demonstrieren. Zudem sollen Beschäftigte auf verschiedenen Sprachen über ihre Rechte informiert werden. Das teilte sie Beratungsstelle für mobile Beschäftigte in Niedersachsen mit. Zu den bundesweiten Aktionstagen hatte auch die Gewerkschaft Verdi und der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) aufgerufen.

"Den Preis für die sprudelnden Gewinne des weltgrößten Online-Händlers bezahlen auch die Kolleginnen und Kollegen, die die Pakete transportieren und zustellen, und zwar mit prekären Arbeitsbedingen bei Subunternehmen oder als Solo-Selbständige", sagte Katarzyna Zentner von der Beratungsstelle für mobile Beschäftigte in Hannover. Sie forderte den Versandhändler dazu auf, die Beschäftigten direkt bei sich einzustellen. Zudem müsse es in der gesamten Branche mehr Kontrollen geben, um Verstöße gegen Arbeitnehmerrechte besser ahnden zu können.

Amazon wies die Vorwürfe bereits am Dienstag zurück und verwies auf regelmäßige Kontrollen bei seinen Zulieferern sowie eine anonyme Beschwerde-Hotline für Beschäftigte.