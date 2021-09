Hannover

Gütesiegel für 13 niedersächsische Museen

30.09.2021, 19:53 Uhr | dpa

Hannover (dpa/lni) - Für besondere Qualität, Innovation und Besucherorientierung haben 13 Museen in Niedersachsen das Museumsgütesiegel erhalten. Nach der Corona-Pandemie symbolisiere die Auszeichnung eine Art Neuanfang und sei "die passende Begleitung für den Wiedereinstieg in ein umfassendes kulturelles Leben", sagte Kulturminister Björn Thümler (CDU) am Donnerstag in Hannover. Die Gütesiegel, um die sich die Museen bewerben mussten, gelten bis 2027.

Erstmals ausgezeichnet wurden das Museum Bückeburg für Stadtgeschichte und Schaumburg-Lippische Landesgeschichte, das

Buxtehude-Museum für Regionalgeschichte und Kunst, der PS.Speicher Einbeck, das Küstenmuseum Juist und das Wilhelm-Busch-Land Wiedensahl.

Erneuert wurden die Gütesiegel für das Moor- und Fehnmuseum Elisabethfehn, die Kunststätte Bossard in Jesteburg, das Kranichhaus (Museum des Landes Hadeln) in Otterndorf, das Heimatmuseum Scheeßel, das Deutsche Erdölmuseum Wietze und den Winser Museumshof in Winsen (Aller).

Außerdem erhielten das Museum im Schloss Bad Pyrmont und das Deutsche Luftschiff- und Marinefliegermuseum Nordholz – Aeronauticum das Siegel. Sie waren bisher nur vorläufig zertifiziert.