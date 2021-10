Hannover

Polizei: Video überführt Taschendiebe am Hbf in Hannover

11.10.2021, 07:23 Uhr | dpa

Mit Hilfe einer Videoüberwachung hat die Bundespolizei am Hauptbahnhof in Hannover zwei mutmaßliche Taschendiebe gestellt und einer Frau ihren Rucksack zurückgegeben. Die 57 Jahre alte Frau kaufte sich am Samstagmorgen ein Ticket an einem Automaten, als Unbekannte den Rucksack vom Gepäckträger des Fahrrads der Frau entwendeten, wie die Polizei mitteilte. Im Rucksack waren Smartphone, Brille und Schlüssel. Die Frau informierte die Polizei, die ein Video auswertete, auf der zwei Verdächtige zu sehen waren. Zivilfahnder hätten die beiden Männer im Alter von 21 und 27 Jahren kurze Zeit später festgenommen. Die Beamten hätten neben dem Diebesgut auch zwei Messer und Marihuana entdeckt.