Corona-Leugner schwänzte Prozess

Ex-GZSZ-Star Mustafa Alin verhaftet

18.10.2021, 12:41 Uhr | t-online, sfo

Das Amtsgericht Hannover hatte den Ex-GZSZ-Star und Corona-Leugner Mustafa Alin per Haftbefehl gesucht, weil er seinen Prozess geschwänzt hatte. Jetzt konnte der 43-Jährige gefasst werden.

Der Schauspieler Mustafa Alin, der unentschuldigt bei seinem Prozess gefehlt hatte, wurde am Sonntag in Hannover verhaftet und sitzt nun in der Justizvollzugsanstalt der Stadt. Das teilte ein Gerichtssprecher t-online am Montag mit. Polizeikräfte nahmen den ehemaligen Soapstar im Stadtteil Linden fest. Wie lange Mustafa Alin dort bleiben muss und wann der Prozess gegen ihn fortgesetzt wird, konnte der Sprecher nicht sagen.

Alin wurde durch seine Rolle des Mesut in der RTL-Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" bekannt. 2017 verließ er die Soap. Der 43-Jährige hatte Ende September vom Amtsgericht Hannover einen Haftbefehl erhalten, nachdem er zuletzt am 23. September unentschuldigt nicht zu einer Verhandlung am Amtsgericht Hannover erschienen war. Seitdem war unklar, wo sich Alin aufhielt.

Dem früheren Schauspieler werden mehrere Straftaten vorgeworfen. Dazu zählen unter anderem Beleidigungen und Bedrohungen sowie Verstöße gegen das Kunsturhebergesetz. Alin soll eine Frau gegen ihren Willen gefilmt und die Aufnahmen bei Instagram veröffentlicht haben.

Verfahren in Hannover: Ex-GZSZ-Star soll Laden ohne Maske betreten haben

Darum geht es im aktuellen Verfahren: Der frühere Soap-Darsteller soll im vergangenen November ohne Mund-Nasen-Schutz einen Baumarkt betreten haben. Als eine Angestellte ihn aufgefordert habe, den Markt zu verlassen, soll der Angeklagte den Vorgang – ohne Einverständnis der Frau – aufgenommen und das Video bei Instagram veröffentlicht haben. Zudem soll Alin dem Marktleiter mit dem Tod gedroht haben, nachdem dieser eingeschritten war.

Zu einem weiteren Verfahren gegen Mustafa Alin steht der Termin noch nicht fest: Kurz vor Weihnachten 2020 soll der Schauspieler ebenfalls über Instagram öffentlich zu Straftaten aufgerufen haben: Ein Strafbefehl in der Sache ist nicht rechtskräftig geworden.

Videos zu Verschwörungstheorien



Ende vergangenen Jahres war der frühere Soap-Schauspieler als Corona-Leugner aufgefallen: Er hatte bei Instagram Videoaufnahmen veröffentlicht, die er im Langenhagener Paracelsus-Klinik aufgenommen hatte.



Mit den Aufnahmen wollte Alin die Verschwörungstheorie beweisen, dass Krankenhäuser trotz der im Winter stark gestiegenen Infektions- und Intensivbettenbelegungszahlen gar nicht ausgelastet seien. Bei der Aktion täuschte der Schauspieler auch eine Verletzung vor. Seine damals etwa 35.000 Follower reagierten mit teils heftiger Kritik.