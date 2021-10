Hannover

Landvolk sieht Vereinbarung zum Moorschutz kritisch

21.10.2021, 16:20 Uhr | dpa

Eine Zielvereinbarung zwischen Bund und Ländern zum Moorbodenschutz stößt auf die Kritik des Landvolkes. Das Land habe dem Bund zu viel zugesagt und viel zu wenig Gegenleistung eingefordert, kritisierte am Donnerstag der Vorsitzende im Landvolkkreisverband Wesermarsch, Karsten Padeken. Die Landwirte befürchten, dass aus Gründen des Moor- und damit des Klimaschutzes ganze Moorregionen wiedervernässt werden könnten und damit den Landwirten nicht mehr zur Verfügung stünden. Das käme einer kalten Enteignung gleich, kritisierte Padeken.

Im Zentrum der Vereinbarung steht das Ziel, bis zum Jahr 2030 in Deutschland die jährlichen Treibhausemissionen aus Mooren um 5 Millionen Kohlendioxid-Äquivalente zu senken. In den jahrtausende alten Mooren ist viel CO2 gebunden, wird aber in die Atmosphäre freigesetzt, wenn die Böden trocken fallen. Viele Moorflächen in Niedersachsen werden inzwischen als Grünland für die Landwirtschaft genutzt.

Bund und Länder wollen die Klimaschutzmaßnahmen finanzieren. Eine Sprecherin des Landwirtschaftsministeriums in Hannover sagte dazu, dass die Länder den Bund auf einen sehr hohen Finanzbedarf hingewiesen. Die Umsetzung werde daher maßgeblich von den bereitgestellten Finanzmitteln abhängen. Die Flächeneigentümerinnen und -Eigentümer sowie diejenigen, die die Flächen bewirtschaften, sollen freiwillig an den Maßnahmen teilnehmen.

Niedersachsen sei von allen Bundesländern am meisten von der vereinbarten Umstrukturierung in den Moorgebieten betroffen, erklärte Padeken. "Das geht nur mit Strukturhilfen im großen Maßstab, um den Menschen vor Ort eine Perspektive zu bieten." Dafür sei vorrangig der Bund in der Verantwortung.