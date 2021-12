Hannover

FDP lehnt 2G-Regel im Einzelhandel ab

06.12.2021, 12:29 Uhr | dpa

Die von Bund und Ländern geplante 2G-Regel für Geschäfte stößt bei der FDP im niedersächsischen Landtag auf Ablehnung. "Wir sehen beim Einzelhandel in Niedersachsen kein erhöhtes Infektionsgeschehen", sagte Fraktionschef Stefan Birkner am Montag in Hannover. Mit FFP2-Masken sei das Einkaufen sicher, die bisherigen Corona-Regeln hätten sich bewährt. Der Ausschluss von Ungeimpften selbst mit Test entspreche vielleicht den Bedürfnissen in Sachsen und Bayern, müsse aber nicht in Niedersachsen gelten. "Da geht es gar nicht mehr um Infektionsschutz, sondern nur noch darum, den Leuten das Leben unbequem zu machen", kritisierte Birkner.

In Niedersachsen soll die 2G-Regel für Geschäfte im Laufe der Woche auf der Basis einer neuen Corona-Verordnung in Kraft treten. Der Handel fürchtet dadurch weitere Einbußen im Weihnachtsgeschäft.