Hannover

Niedersachsen will Zentrum für Barrierefreiheit errichten

16.12.2021, 15:37 Uhr | dpa

Unterstützung bei Fragen rund um das Thema Barrierefreiheit sollen sich Behörden oder die Wirtschaft in Niedersachsen künftig bei einem Kompetenzzentrum einholen können. Ein solches Zentrum soll errichtet werden, wie das Sozialministerium am Donnerstag in Hannover mitteilte. Der Landtag habe eine Änderung des Niedersächsischen Behindertengleichstellungsgesetzes beschlossen. Wo dieses Zentrum gebaut werden soll und was es kostet, war dem Gesetzentwurf nicht zu entnehmen.

Mit der Gesetzesänderung werden öffentliche Stellen laut Ministerium verpflichtet, barrierefrei zu bauen. Dies betreffe Neubauten sowie Um- und Erweiterungsbauten, die mindestens zwei Millionen Euro kosten.