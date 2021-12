Autobahn beidseitig voll gesperrt

Unfall-Chaos auf A2 – ein Toter, Hühner auf der Fahrbahn

29.12.2021, 11:28 Uhr | dpa, KS

Schwere Unfälle auf der A2 bei Hannover: Bei einem Zusammenstoß stirbt ein Autofahrer, kurz danach kippt nach einer weiteren Kollision ein mit Hühnern beladener Laster um. Die Autobahn ist seitdem komplett gesperrt.

Nach zwei schweren Zusammenstößen in der Nacht ist die A2 in der Nähe von Hannover vollständig gesperrt. Zunächst war ein Auto in Fahrtrichtung Dortmund ungebremst in einen Lkw gerast. Bei dem Zusammenstoß ist ein 25-jähriger Autofahrer gestorben, wie ein Polizeisprecher am Morgen sagte.

Die Unfallursache war zunächst ungeklärt. Im Rückstau des Unfalls stießen dann unweit der Unfallstelle zwei weitere Lastwagen mit einem Transporter voller Hühner zusammen. Dieser kippte um, woraufhin die Tiere auf die Fahrbahn liefen. Die A2 zwischen Lauenau und Bad Nenndorf in Niedersachsen musste deshalb nach Angaben der Autobahnpolizei beidseitig gesperrt werden.