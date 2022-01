Hannover

Zivilfahnder verhaften gesuchten Straftäter im Hauptbahnhof

07.01.2022, 09:25 Uhr | dpa

Einen mehrmals verurteilten Straftäter haben Zivilfahnder in Hannover festgenommen. Bei einer Kontrolle im Hauptbahnhof stellte sich heraus, dass gegen den 57-jährigen Mann zwei Haftbefehle vorlagen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Beamten brachten den Wohnungslosen am Donnerstag ins Gefängnis.

Dem Polizeibericht zufolge wurde der Mann Ende vergangenen Jahres zu fünf Monaten Haft wegen mehrfachen Diebstahls und Erschleichens von Leistungen verurteilt. Kurz danach wurde er zusätzlich zu weiteren 16 Monaten Haft wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls verurteilt. Im Gefängnis droht ihm ein noch längerer Aufenthalt, denn die Justiz sucht ihn in weiteren Fällen wegen Diebstahls.