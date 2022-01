Im Hauptbahnhof

Mann stiehlt Müsliriegel – mit Waffen in der Jackentasche

11.01.2022, 16:57 Uhr | dpa

Polizisten am Hauptbahnhof in Hannover (Archivbild): Ein Mann wurde festgenommen. (Quelle: localpic/imago images)

Am Hauptbahnhof Hannover hat die Polizei einen Dieb festgenommen, der mehrere Müsliriegel entwendet haben soll. Nachdem sie den 23-Jährigen abgetastet hatten, wurden sie auf eine geladene Waffe aufmerksam.

Mit griffbereiten Waffen in der Jackentasche hat ein 23-Jähriger in einem Geschäft im Hauptbahnhof in Hannover mehrere Müsliriegel entwendet. Ein Mitarbeiter des Ladens beobachtete den Vorfall am Montag und informierte die Bundespolizei, wie diese am Dienstag mitteilte.



Die Beamten nahmen den Dieb vorläufig fest. Der Mann gab an, ein Messer dabei zu haben. Die Beamten tasteten ihn ab und fanden neben dem Springmesser auch eine geladene Druckluftpistole mit Bleimunition. Die Waffen wurden beschlagnahmt. Gegen den Mann wird wegen Diebstahls mit Waffen und wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.