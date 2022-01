Windpark Wilhelmshöhe II

Mann stürzt von Windrad – und ist sofort tot

17.01.2022, 18:24 Uhr | pb, t-online

Schrecklicher Unfall nahe Hannover: Der Monteur eines Windrads stürzte ab und fiel mindestens 30 Meter in die Tiefe. Er war Berichten zufolge sofort tot. Nun ermittelt die Polizei.

In Uetze bei Hannover ist am Montagmittag ein Mann bei Arbeiten an einem Windrad mehrere Meter in die Tiefe gestürzt – dabei wurde er tödlich verletzt. Wie der NDR berichtet, sei der Mann im Windpark Wilhelmshöhe II zwischen 30 und 60 Meter in die Tiefe gestürzt.

Bei dem verunglückten Mann soll es sich um einen Monteur der Firma handeln, die wohl mit Arbeiten an der Elektrik der sich noch im Bau befindlichen Windenergieanlage beschäftigt war, heißt es in einem Bericht der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung".



Unfall bei Hannover: Polizei ermittelt in Windpark

Demnach landete der Mann auf einer Plattform im Turm, die sich etwa 30 Meter über dem Boden befinden soll. Kollegen des Arbeiters hätten noch Erste Hilfe leisten wollen, konnten jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen. Sie seilten den Mann von der Unglücksstelle ab, wo ihn laut "HAZ" dann ein Rettungshubschrauber abtransportierte.



Nun wollen dem NDR-Bericht zufolge Polizei und Gewerbeaufsichtsamt ermitteln, ob alle Vorschriften zum Absichern der Arbeiten eingehalten worden waren.