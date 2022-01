Hannover

Autofahrer rast hupend auf Fahrgäste an Haltestelle zu

20.01.2022, 05:15 Uhr | dpa

Ein Autofahrer ist in Hannover auf die zu- und aussteigenden Fahrgäste einer Stadtbahn zugerast. Diese konnten sich teilweise nur durch einen Sprung zur Seite vor dem mit lautem Hupen herannahenden Auto retten, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Nach Angaben der Polizei wurde niemand verletzt. Der Fahrer habe die Verkehrssituation "falsch eingeschätzt", teilte die Polizei auf Nachfrage in der Nacht zu Donnerstag mit. Der von dem Stadtbahnfahrer als 65 bis 70 Jahre eingeschätzter Mann habe nicht erkannt, dass Fahrgäste zu- und ausstiegen. Gegen ihn wurde eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gestellt, hieß es weiter.

An der Haltestelle steht eine Ampel für andere Fahrzeuge auf Rot, wenn eine Bahn einfährt. Der Autofahrer war dennoch auf die Fahrgäste zugerast, die zum Erreichen der Straßenbahn die Fahrbahn betreten mussten. Diese sprangen teilweise zur Seite, um nicht von dem Pkw erwischt zu werden.