Hannover

Unterstützung: Kinos können Fördergelder beantragen

27.01.2022, 14:51 Uhr | dpa

Hannover (dpa/lni) - Zur Unterstützung niedersächsischer Kinos in der Pandemie stellt das Land auch in diesem Jahr Sondermittel bereit. Pro Spielstelle könnten 10.000 Euro als Betriebsbeihilfe beantragt werden, teilte die Film- und Mediengesellschaft Nordmedia am Donnerstag in Hannover mit. Investitionen in die Belüftungstechnik werden demnach mit bis zu 30.000 Euro unterstützt.

Kleinere Filmtheater mit bis zu sechs Sälen können die Mittel beantragen - in Gemeinden mit bis zu 50.000 Einwohnerinnen und Einwohnern dürfen es auch mehr Säle sein. Öffentliche Kinos sind von dem Programm ausgenommen. Die Anträge müssen bis zum 14. Februar 2022 eingereicht werden. Das Land Niedersachsen mit rund 60 Prozent ist größter Gesellschafter der Nordmedia.