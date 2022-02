Hannover

Lies will Ausbau von Solaranlagen vereinfachen

08.02.2022, 08:38 Uhr | dpa

Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies will den Ausbau von Solaranlagen auf Hausdächern deutlich voranbringen. "Nicht nur die Installation von Photovoltaik, sondern gerade auch die Einspeisung in das Netz muss maximal vereinfacht werden - von der Anmeldung bis hin zum Ablesen der Zählerstände", sagte der SPD-Politiker der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" (Dienstag). Er forderte zudem, die gemeinsame Stromerzeugung in Mietshäusern oder Wohnungsgenossenschaften "radikal zu vereinfachen". Auch nach der EEG-Novelle sei die Regelung für Mieterstromprojekte zu unübersichtlich - und zu bürokratisch.

"Die eigene Dachfläche mit Photovoltaik zu belegen, lohnt sich immer", betonte Lies. Damit lasse sich eine Kilowattstunde Strom für rund sechs bis sieben Cent erzeugen, während der Strom beim Einkauf ein Vielfaches koste. Lies erneuerte seine Forderung, künftig jedes neue Dach mit Photovoltaik zu belegen.