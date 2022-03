Stadt: Große Chance für Kommunen

Baerbock besucht Notunterkunft für Geflüchtete in Hannover

20.03.2022, 17:15 Uhr | dpa

Annalena Baerbock bei einem Besuch des Grenzübergangs zwischen der Ukraine und Moldau (Archivbild): In Hannover wollte sie sich ein Bild von der Unterbringung der Geflüchteten in der Stadt machen. (Quelle: photothek/imago images)

Die Bundesaußenministerin zu Besuch in Hannover: Annalena Baerbock ist in der niedersächsischen Hauptstadt in eine Unterkunft für ukrainische Geflüchtete gereist.

Annalena Baerbock (Grüne) ist am Sonntag zum Besuch einer Notunterkunft für Geflüchtete in Hannover eingetroffen. Bei einem etwa einstündigen Rundgang auf dem Messegelände der niedersächsischen Landeshauptstadt wollte die Grünen-Politikerin einen Eindruck über die Unterbringung Geflüchteter aus der Ukraine einholen. Durch die Halle 27 begleitet wird Baerbock von Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) und der Vorständin der DRK-Region, Marlis-Spieker-Kuhmann.

Ein solcher Besuch sei eine große Chance für die Kommunen, der Bundespolitik das große Engagement vor Ort näherzubringen, sagte ein Stadtsprecher aus Hannover. Zudem könne das Treffen auch genutzt werden, um eine Regierungsvertreterin auf mögliche Schwachstellen im Aufnahmesystem hinzuweisen. Wie schon 2015 dient die Messehalle 27 als Behelfsunterkunft für Flüchtlinge.