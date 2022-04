Hannover

Zahl der Verkehrstoten in Niedersachsen auf niedrigem Niveau

01.04.2022, 01:33 Uhr | dpa

Die Zahl der Verkehrstoten auf Niedersachsens Straßen ist im vergangenen Jahr auf niedrigem Niveau geblieben. Grund dürfte wie im Coronajahr 2020 erneut die Pandemie sein - zusammen mit dem weit verbreiteten Homeoffice, so dass weniger Menschen auf den Straßen unterwegs waren. Die genauen Zahlen will Innenminister Boris Pistorius (SPD) am Freitag (12.30 Uhr) vorstellen.

In den ersten sechs Monaten 2021 waren nach Zahlen des Statistischen Bundesamts landesweit weniger Menschen im Straßenverkehr ums Leben gekommen als im Vorjahreszeitraum. Insgesamt starben 148 Menschen im Verkehr, 33 weniger als im ersten Halbjahr 2020.

Bundesweit starben im vergangenen Jahr so wenige Menschen bei Verkehrsunfällen wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen. Nach vorläufigen Zahlen des Statistischen Bundesamts gab es 2569 Todesopfer, sechs Prozent weniger als im Vorjahr. Hauptgrund auch hier: der wegen Lockdown sowie Homeoffice und Homeschooling zurückgegangene Verkehr.