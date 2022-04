Nachts am Hauptbahnhof

Hochschwangere 23-Jährige wieder aufgetaucht

23.04.2022, 08:29 Uhr | pb, fas, t-online

In Hannover hatte eine hochschwangere Frau ihr Krankenhaus verlassen und war verschwunden. Nach intensiver Suche durch die Polizei wurde die 23-Jährige nun gefunden.

In Hannover war seit Donnerstagmittag eine 23-Jährige vermisst worden – jetzt ist sie wieder aufgetaucht. Die hochschwangere Frau hatte laut Polizei das Krankenhaus in der Carl-Neuberg-Straße unbemerkt verlassen, wo sie kurz vor der Entbindung stand.

Gegen 4 Uhr am frühen Samstagmorgen wurde die werdende Mutter durch Bundespolizisten am Hauptbahnhof angetroffen, heißt es in einer Mitteilung. Von dort brachten sie Einsatzkräfte zurück in ein Krankenhaus. Bei der Suche war nach Angaben der Polizei neben zahlreichen Beamten auch ein Spürhund zum Einsatz gekommen.