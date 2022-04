Polizei in Sorge

Hochschwangere 23-Jährige aus Klinik verschwunden

21.04.2022, 20:39 Uhr | pb, t-online

In Hannover ist man in großer Sorge: Wo ist Klara-Jantje? Die hochschwangere Frau hat ihr Krankenhaus verlassen – seitdem fehlt von ihr jede Spur. Nun zeigt die Polizei zwei Fotos der Vermissten. Und hofft auf Hilfe aus der Bevölkerung.

In Hannover wird seit dem Donnerstagmittag die 23 Jahre alte Klara-Jantje P. vermisst. Die hochschwangere Frau hatte laut Polizei gegen Mittag das Krankenhaus in der Carl-Neuberg-Straße unbemerkt verlassen. Sie stand kurz vor der Entbindung in der Klinik im Stadtteil Groß-Buchholz.

Wegen einer psychischen Erkrankung der jungen Frau könne die Polizei eine Eigengefährdung für die werdende Mutter und ihr ungeborenes Kind nicht ausschließen, hieß es in einer am Donnerstagabend veröffentlichten Mitteilung der örtlichen Polizei.



Suche in Hannover: Hochschwangere Frau verlässt Klinik

Daher habe man sich dazu entschlossen, bereits wenige Stunden nach ihrem Verschwinden mit Bildern der Vermissten an die Öffentlichkeit zu gehen. Bilder und Namen von vermissten Personen werden von der Polizei für gewöhnlich erst dann einige Tage nach deren Verschwinden veröffentlicht, wenn die naheliegendsten Ermittlungsversuche zum Aufenthalt der Vermissten zuvor erfolglos geblieben sind.



Ein sie betreuender Arzt hatte Klara-Jantje am Mittag vermisst gemeldet, zuletzt war sie gegen 13.45 Uhr gesehen worden. Die vermisste Frau wird von der Polizei als 1,65 groß beschrieben. Sie habe blonde, schulterlange Haare – und beim Verlassen der Klinik eine dunkle Hose und Shirt getragen.

Zeugen, die die werdende Mutter gesehen haben, können sich beim Polizeikommissariat Hannover-Süd unter der Telefonnummer 0511 109-3215 melden.