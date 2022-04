Hannover

Warnstreiks bei Regiobus Hannover und im Nahverkehr Verden

25.04.2022, 01:27 Uhr | dpa

Pendler in der Region Hannover und im Landkreis Verden müssen sich an diesem Montag auf Beeinträchtigungen im öffentlichen Nahverkehr einstellen. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat Warnstreiks angekündigt. Zur Arbeitsniederlegung seien die Beschäftigten der RegioBus Hannover, der Verden-Walsroder-Eisenbahn und von Aller-Bus aufgerufen, hieß es. In Hannover soll der Warnstreik von 01.00 Uhr morgens bis 01.00 Uhr am Folgetag dauern. In Verden sollen die Beschäftigten die Arbeit von 05.00 bis 10.00 Uhr niederlegen.

Mit den Warnstreiks will die Gewerkschaft den Druck auf die Arbeitgeber vor der vierten Verhandlungsrunde erhöhen, die am Dienstag (26. April) in Fulda beginnt. Geplant seien auch Warnstreiks in Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg. Verdi fordert für rund 6000 Beschäftigte der nichtbundeseigenen Eisenbahnen, die unter den Eisenbahn-Tarifvertrag (ETV) fallen, eine Lohnerhöhung von 7 Prozent. Die Arbeitgeberseite hatte zuletzt eine Erhöhung von 3 Prozent angeboten. Verhandelt wird mit dem Arbeitgeberverband Deutsche Eisenbahnen.