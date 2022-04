Hannover

Letzter Tag mit Corona-Testpflicht an Schulen und Kitas

29.04.2022, 07:02 Uhr | dpa

Flüssigkeit wird in Hannover auf einen Corona-Selbsttest getröpfelt. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Die coronabedingte Testpflicht in niedersächsischen Kitas und Schulen endet am Freitag. Laut Kultusministerium gibt es von Montag an für den Schul- und Kita-Besuch keine Test-Verpflichtung mehr. Wer sich freiwillig testen möchte, erhält dafür im Mai drei Testkits pro Woche. Das gilt für alle Schüler sowie für Kita-Kinder ab drei Jahren. Diese Änderungen hatte das Ministerium bereits angekündigt. Die Maskenpflicht lief bereits aus.

Als zusätzlichen Schutz nach den Osterferien hatte Niedersachsen eine tägliche Testpflicht für alle Schüler verhängt, für den Kita-Besuch waren Tests für Kinder ab drei Jahren seit Mitte Februar dreimal wöchentlich notwendig.

Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) betonte auf dpa-Anfrage, dass sich mit der Rücknahme der meisten Corona-Vorgaben wieder ein Gefühl von Normalität einstelle. Gerade Kinder und Jugendliche hätten "mit erheblichen Einschränkungen wie Schulschließungen, Wechselunterricht, Masketragen und Testpflicht mehr dazu beigetragen als andere, die Pandemie zu bremsen und andere zu schützen."

Die aktuellen Infektionszahlen zeigten aber auch allzu deutlich, dass die Pandemie noch nicht überwunden sei. "Wer also freiwillig in der Schule eine Maske tragen möchte oder sich vor dem Schul- oder Kitabesuch regelmäßig testen möchte, kann dies selbstverständlich machen."