Land richtet 15 neue Ökologische Stationen ein

Um die Landschafts- und Naturschutzgebiete in Niedersachsen zu erhalten und weiterzuentwickeln, sollen in den kommenden Jahren 15 neue ├ľkologische Stationen eingerichtet werden. Darauf einigten sich am Freitag die Partner des "Nieders├Ąchsischen Weges" aus Landwirtschaft und Umweltschutz, wie das Umweltministerium mitteilte. Rund vier Millionen Euro will das Land pro Jahr daf├╝r ausgeben.