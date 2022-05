Verletzte nach Schlägerei in Hannover

Bei einer Schl├Ągerei unter mehreren Personen ist in Hannover ein Mann durch Messerstiche leicht verletzt worden. Ein anderer erlitt eine Platzwunde am Kopf. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, kam es am Dienstagabend in der Steintorstra├če zu der Auseinandersetzung, an der bis zu zehn Personen teilgenommen haben sollen. Die meisten flohen, als die Polizei zum Einsatzort kam. Zwei mutma├čliche T├Ąter im Alter von 34 und 29 Jahren wurden zun├Ąchst festgenommen und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.