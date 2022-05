Museumstag auch in niedersächsischen Gedenkstätten

Museumstag auch in nieders├Ąchsischen Gedenkst├Ątten

Mit vielen Angeboten laden mehr als 1000 H├Ąuser bundesweit am Sonntag zum Internationalen Museumstag ein. Deutschlandweit gibt es ├╝ber 2500 analoge und digitale Aktionen f├╝r Besucherinnen und Besucher. Viele H├Ąuser locken mit freiem Eintritt, ihre Dauer- und Sonderausstellungen kennenzulernen. Der Museumstag wird in Niedersachsen und Bremen zudem von etlichen Gedenkst├Ątten zur nationalsozialistischen Diktatur genutzt, um auf die Geschehnisse an den historischen Orten hinzuweisen und auch auf Opfer aus der fr├╝heren Sowjetunion einzugehen.