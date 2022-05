Aktualisiert am 18.05.2022 - 20:24 Uhr

Nach längerer Suche hat die niedersächsische AfD einen Ort für ihren Parteitag gefunden: Sie hat Teile des Schützenplatzes in Hannover gebucht. Die Stadt steht dem offenbar hilflos entgegen.

Niedersachsens AfD will Ende Mai einen Landesparteitag in Hannover ausrichten. Dieser sei für den 28. und 29. Mai auf dem Schützenplatz der Landeshauptstadt geplant, teilte der Leiter der AfD-Landesgeschäftsstelle, Tobias Stober, am Mittwoch auf Anfrage mit.