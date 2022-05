AWO fordert mehr Unterstützung für Kitas

Die Arbeiterwohlfahrt (AWO) in Niedersachsen setzt sich vor der Landtagswahl f├╝r bessere Bedingungen an den Kindertagesst├Ątten ein. "Es braucht Zeit f├╝r die Kinder. Zwei Fachkr├Ąfte f├╝r 25 Kinder sind einfach zu wenig", sagte Gesch├Ąftsf├╝hrer Marco Brunotte am Freitag in Hannover. Die Landesregierung plant die Einf├╝hrung der "dritten Kraft" f├╝r Gruppen, in denen die Kinder ganztags betreut werden, erst f├╝r das Jahr 2027.