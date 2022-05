Spandauer Wasserballer schöpfen neuen Mut im Titelkampf

Im Kampf um die Meisterschaft hatte seine Mannschaft gegen Waspo Hannover in der Best-of-five-Serie zunächst einen 0:2-Start hingelegt, bevor am Sonntag ein 14:13-Erfolg zu Buche stand.

Während Waspo nun im heimischen Becken am Mittwoch im vierten Spiel auf die Entscheidung - und damit den dritten Meisterschaftssieg in Serie - hofft, strebt Spandau den Ausgleich der Serie an. Dann käme es am Samstag (28. Mai) zu einem "furiosen Wasserball-Höhepunkt", sagte Röhle.