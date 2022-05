Polizei sucht nach Tötungsdelikt mit Foto nach Hinweisen

Nachdem ein Unbekannter einen 22-J√§hrigen vor zwei Wochen in Hannover t√∂dlich niedergestochen hat, wenden sich die Ermittler nun mit einem Foto des Opfers an die √Ėffentlichkeit. Die Beamten hoffen auf neue Hinweise, wo sich der 22-J√§hrige in der Dreiviertelstunde vor der Tat am 11. Mai aufgehalten hatte, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Den bisherigen Ermittlungen zufolge hatte der 22-J√§hrige seine Unterkunft in Hannover-Mittelfeld an dem Abend gegen 21.30 Uhr verlassen, um sich mit einem Freund in der Innenstadt zu treffen - dort kam er jedoch nicht an.