Betrunkener Radfahrer will Diebstahl melden: Anzeige

Ein betrunkener Radfahrer hat bei der Bundespolizei in Hannover eine Anzeige wegen Diebstahls stellen wollen - und dann selbst eine Strafanzeige kassiert. Der 50-JĂ€hrige habe am frĂŒhen Donnerstagmorgen gemeldet, dass ihm die Geldbörse und sein Smartphone im Hauptbahnhof gestohlen worden seien, teilte die Bundespolizei am Freitag mit. Die Beamten merkten allerdings schnell, dass der Mann betrunken war, ein Atemalkoholtest ergab immerhin 2,32 Promille. Der betrunkene Mann sagte, er sei mit dem Fahrrad zur Wache gefahren. Dann machte er einen RĂŒckzieher: er wollte gehen und doch keine Anzeige aufgeben.