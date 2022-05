AfD beschließt Wahlprogramm zur Landtagswahl später

Anders als urspr├╝nglich geplant wird die nieders├Ąchsische AfD ihr Wahlprogramm zur Landtagswahl doch nicht an diesem Wochenende beschlie├čen. Das sagte ein Sprecher der AfD-Bundesgesch├Ąftsstelle der dpa am Sonntag. Am Sonntag sei zudem kein Parteitag mehr - urspr├╝nglich war dieser f├╝r beide Wochenendtage angesetzt. Am Samstag wurde der Bundestagsabgeordnete Frank Rinck beim Parteitag zum neuen Landesvorsitzenden gew├Ąhlt.