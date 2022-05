Hannover Messe startet in ersten Ausstellungstag

Am Montag steht unter anderem der traditionelle Rundgang ├╝ber das Gel├Ąnde am Rande der nieders├Ąchsischen Landeshauptstadt an - diesmal mit Kanzler Olaf Scholz (SPD). Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Gr├╝ne) will am Dienstag eine eigene Tour machen. Inhaltliche Schwerpunkte der Hannover Messe sind Klimaschutz und Digitalisierung bei verschiedenen Fertigungstechnologien, in der Logistik und Mobilit├Ąt. Angesichts des Krieges in der Ukraine und gerissener Lieferketten d├╝rften daneben Fragen der Energieversorgung und Energiesicherheit zentral sein.