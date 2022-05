Corona-Schutz im Landtag wird abgebaut

Die gl├Ąsernen Trennscheiben zum Corona-Schutz im nieders├Ąchsischen Landtag werden knapp zwei Jahre nach dem Einbau wieder demontiert. Au├čerdem werden die Sitzabst├Ąnde in den Sitzungs- und Besprechungsr├Ąumen aufgehoben. Das hat die Landtagsverwaltung in Hannover am Montag mitgeteilt. Die Empfehlung von Landtagspr├Ąsidentin Gabriele Andretta, in den R├Ąumen freiwillig eine Maske zu tragen, gelte aber weiterhin. Externe Zuh├Ârer sollen von Juni an zum ersten Mal in der Pandemie wieder Zutritt zu ├Âffentlichen Sitzungen der Aussch├╝sse erhalten. Auch das Besucherdienstangebot des Landtages soll wieder in gewohntem Umfang anlaufen.