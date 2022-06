9-Euro-Ticket startet: Verbünde melden Tausende Buchungen

Das 9-Euro-Ticket f├╝r den ├Âffentlichen Nahverkehr gilt seit Mitternacht auch in Bremen und Niedersachsen. Pendler, Bahnreisende und Touristen k├Ânnen in den kommenden drei Monaten mit dem subventionierten Fahrschein einen Kalendermonat lang deutschlandweit im Nahverkehr fahren. Mehrere Verkehrsverb├╝nde meldeten zum Start des 9-Euro-Tickets eine hohe Nachfrage nach dem preiswerten Angebot. Das 9-Euro-Ticket gilt im Juni, Juli und August jeweils einen Kalendermonat lang deutschlandweit f├╝r Fahrten mit dem Nahverkehr in der 2. Klasse.