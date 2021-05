Wernberg-Köblitz

Mann wird auf A6 aus Auto geschleudert und stirbt

17.05.2021, 05:52 Uhr | dpa

Bei einem schweren Unfall auf der Autobahn 6 nahe Wernberg (Landkreis Schwandorf) ist ein Mann ums Leben gekommen. Sein Wagen war bei einem Überholmanöver auf nasser Fahrbahn ins Schleudern geraten und in die Mittelleitplanke gekracht, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Durch den Aufprall wurde der 36-Jährige aus dem Fahrzeug geschleudert und und erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb.